"Байдуже на них". Окупант зізнався у розстрілах беззбройних військових ЗСУ (перехоплення)

"Я на прицілі їх тримав. Вони нам зброю віддали, а я впритул їх розстріляв. І на відео, що я їх розстрілюю впритул", - заявив окупант.

Жінка відповіла йому, що це так не можна і закликала його добре поводитись.

"Я нікого, ні дітей, нікого в живих залишати не буду. Мені байдуже на них", - відповів військовий РФ.

Окупанта проінформували, що колишній бізнесмен в РФ отримав 23 років тюрми за вбивство іншої родини, відсидів 3,5 роки та записався до ПВК "Ванера". Через пів року він повернувся назад та разом зі своєю дружиною відправився до Туреччини. Тепер в РФ будуть карати тих, хто намагатиметься дізнатись про минуле "вагнерівців".

Проте дружина окупанта незадоволена цим, оскільки звичайним військовим РФ не можуть пробачити боги.