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У Байдена второй негативный тест на COVID. Он официально выздоровел

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Президент США Джо Байден выздоровел от коронавирусной болезни. Сегодня он получил второй отрицательный тест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Сегодня утром тест президента на антиген SARS-CoV-2 был отрицательным второй день подряд. Он благополучно вернется к общественной деятельности и президентским поездкам", - говорится в заключении лечащего врача.

Напомним, Байден заболел 21 июля, у него были легкие симптомы. Через неделю он получил отрицательный тест, но в конце месяца у него снова выявили COVID. В общей сложности американский президент болел более двух недель.

Отметим, Байдена лечили плаксовидом, и у небольшой части пациентов, которым дают этот препарат, иногда наблюдается так называемый "рикошет" COVID-позитивности.

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