У Байдена спростували чутки про приховування хвороби: рак виявили лише минулого тижня
Офіс колишнього президента США Джозефа Байдена спростував чутки про приховування інформації щодо його онкологічного діагнозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За словами речника Байдена Кріса Мігера, рак простати 4-ї стадії було виявлено лише минулого тижня. До цього, за даними медичних записів, останній тест на ПСА він проходив ще у 2014 році.
Мігер не пояснив, чому Байден не проходив регулярні обстеження під час президентства. Водночас деякі медичні експерти наголошують, що скринінг на ПСА зазвичай не рекомендується чоловікам старше 70 років.
Проте у випадку з Байденом, якому нині 82, діагноз поставлено вже на пізній стадії, коли рак поширився на кістки.
Деякі критики вважають, що для президента мали б діяти жорсткіші вимоги до медичного моніторингу.
Онколог і колишній радник Байдена Езекіель Емануель заявив, що здоров’я президента має оцінювати незалежний лікарський комітет, а не особисті чи політичні призначенці.
У неділю офіс Байдена повідомив, що його рак має Глісон-оцінку 9 - це один із найагресивніших типів захворювання. Попри те, що хвороба невиліковна, її планують контролювати за допомогою терапії.
У Байдена діагностували рак
Нагадаємо,18 травня, стало відомо, що в колишнього президента США виявили агресивну форму раку передміхурової залози, який уже встиг поширитися на кістки.
Протягом минулого тижня Байдена обстежували через появу новоутворення у простаті, що було виявлено після того, як у нього погіршилися певні симптоми. Як зазначалося, у п’ятницю йому поставили діагноз - рак простати з показником за шкалою Глісона 9 (група 5).
Попри агресивність захворювання, ймовірно, пухлина залишається чутливою до гормональної терапії, що відкриває можливість для результативного лікування.
Президент США Дональд Трамп опублікував пост у якому побажав Байдену якнайшвидшого одужання.
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