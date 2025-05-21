У Байдена спростували чутки про приховування хвороби: рак виявили лише минулого тижня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами речника Байдена Кріса Мігера, рак простати 4-ї стадії було виявлено лише минулого тижня. До цього, за даними медичних записів, останній тест на ПСА він проходив ще у 2014 році.

Мігер не пояснив, чому Байден не проходив регулярні обстеження під час президентства. Водночас деякі медичні експерти наголошують, що скринінг на ПСА зазвичай не рекомендується чоловікам старше 70 років.

Проте у випадку з Байденом, якому нині 82, діагноз поставлено вже на пізній стадії, коли рак поширився на кістки.

Деякі критики вважають, що для президента мали б діяти жорсткіші вимоги до медичного моніторингу.

Онколог і колишній радник Байдена Езекіель Емануель заявив, що здоров’я президента має оцінювати незалежний лікарський комітет, а не особисті чи політичні призначенці.

У неділю офіс Байдена повідомив, що його рак має Глісон-оцінку 9 - це один із найагресивніших типів захворювання. Попри те, що хвороба невиліковна, її планують контролювати за допомогою терапії.