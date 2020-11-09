У Байдена создали спецкомиссию по борьбе с пандемией COVID-19

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

Переходной совет создал специальную комиссию по борьбе с пандемией коронавируса в США. Комиссия будет консультировать Джо Байдена, который объявил себя победителем президентских выборов, и его вице-президента Камалу Харрис.

Об этом сообщает пресс-служба переходного совета.

"Комиссия поможет сформировать подходы к таким вопросам, как борьба с распространением коронавируса, обеспечение безопасности и эффективности вакцины и ее эффективное, равномерное и бесплатное распределение, а также защита наиболее уязвимых категорий населения", - рассказали в совете.

Комиссию возглавят бывший руководитель Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер, вице-адмирал в отставке Вивек Марти, который ранее был главным санитарным врачом США, и профессор Йельского университета Марселла Нуньес-Смит. Также в комиссию вошли еще 10 экспертов.

Напомним, создание спецкомиссии по коронавирусу Байден анонсировал еще 7 ноября. Ожидалось, что эта комиссия будет состоять из 12 человек

Кроме того, Байден после своей инаугурации планирует ввести в США обязательный масочный режим для борьбы с распространением коронавируса.