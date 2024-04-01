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У Байдена розкрили висновки розвідки США про зв'язок "гаванського синдрому" з Росією

Фото: Карін Жан-П'єр, прессекретар Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Розвідка Сполучених Штатів Америки не дійшла висновків про те, що "гаванський синдром" у американських дипломатів якимось чином пов'язаний з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

Жан-П'єр попросили прокоментувати інформацію, яка нещодавно з'явилася у ЗМІ, про причетність російських спецслужб до так званого "гаванського синдрому" у американських дипломатів.

"Я буду дуже обережна в цьому питанні. Розвідувальна спільнота (США - ред.) не дійшла такого висновку", - відповіла вона.

Прессекретар також уточнила, що президент США Джо Байден зробив пріоритетним питання розслідування випадків "гаванського синдрому" у американських дипломатів. При цьому глава держави доручив відправити на лікування всіх, хто має симптоми "гаванського синдрому".

За її словами, питання гаванського синдрому продовжать комплексно вивчати відповідні служби.

"Гаванський синдром"

Нагадаємо, "гаванський синдром" вперше зафіксували в американських чиновників на Кубі ще 2016 року.

Серед симптомів - головний біль, нудота, біль у вухах. Зазвичай вони спостерігаються при травмах голови, але у тих, хто скаржився на таке нездужання, подібних травм не виявляли.

Американські ЗМІ написали про те, що російські служби могли впливати на американських дипломатів спеціальною акустичною зброєю, яка викликає такі симптоми. Але офіційні особи США ці дані не підтверджують.

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