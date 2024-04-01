У Байдена розкрили висновки розвідки США про зв'язок "гаванського синдрому" з Росією

Жан-П'єр попросили прокоментувати інформацію, яка нещодавно з'явилася у ЗМІ, про причетність російських спецслужб до так званого "гаванського синдрому" у американських дипломатів.

"Я буду дуже обережна в цьому питанні. Розвідувальна спільнота (США - ред.) не дійшла такого висновку", - відповіла вона.

Прессекретар також уточнила, що президент США Джо Байден зробив пріоритетним питання розслідування випадків "гаванського синдрому" у американських дипломатів. При цьому глава держави доручив відправити на лікування всіх, хто має симптоми "гаванського синдрому".

За її словами, питання гаванського синдрому продовжать комплексно вивчати відповідні служби.