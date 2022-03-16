Байдена призвали передать Украине системы ПВО советского и российского производства

Республиканцы в Палате представителей и Сенате призывают предоставить Украине системы ПВО советского и российского производства. Какие конкретно системы ПВО рекомендуют передать Украине, не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В письме не уточняется, какую систему ПВО нужно предоставить, но президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь ему получить как системы ПВО С-300, так и истребители МиГ-29.
Государственный департамент работает над тем, чтобы определить, какие страны имеют системы ПВО советского производства С-300, и сейчас изучает возможность их передачи Украине.
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