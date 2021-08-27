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Байдена предупредили о возможности нового теракта в Кабуле, - CNN

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американская разведка предупредила президента США Джо Байдена о возможности новой террористической атаке в Кабуле. Следующие несколько дней станут самыми опасными для операции по эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Кейтлан Коллинз.

По ее словам, сегодня утром служба национальной безопасности предупредила Байдена о возможности еще одного теракта в Кабуле.

Как отметил представитель Белого дома в беседе с журналисткой, следующие несколько дней миссии по эвакуации будут самыми опасными.

Напомним, 26 августа в Кабуле произошла серия взрывов возле аэропорта Кабула. Погибли не менее 170 человек, в том числе 13 американских военных.

Отметим, сегодня после терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы.

Как сообщало РБК-Украина, ответственность за атаку взяли на себя террористы "Исламского государства". Байден уже поручил армии подготовить ответный удар.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденАфганистанКабул