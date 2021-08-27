Байдена предупредили о возможности нового теракта в Кабуле, - CNN

Американская разведка предупредила президента США Джо Байдена о возможности новой террористической атаке в Кабуле. Следующие несколько дней станут самыми опасными для операции по эвакуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Кейтлан Коллинз.
По ее словам, сегодня утром служба национальной безопасности предупредила Байдена о возможности еще одного теракта в Кабуле.
Как отметил представитель Белого дома в беседе с журналисткой, следующие несколько дней миссии по эвакуации будут самыми опасными.
Напомним, 26 августа в Кабуле произошла серия взрывов возле аэропорта Кабула. Погибли не менее 170 человек, в том числе 13 американских военных.
Отметим, сегодня после терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы.
Как сообщало РБК-Украина, ответственность за атаку взяли на себя террористы "Исламского государства". Байден уже поручил армии подготовить ответный удар.