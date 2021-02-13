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У Байдена назвали вакцины России и Китая дипломатическим инструментом

Новина українською → Вашингтон, Суббота 13 февраля 2021 01:48
У Байдена назвали вакцины России и Китая дипломатическим инструментом Фото: российская вакцина (sputnikvaccine.com)
Автор: Артур Родивилов

Россия и Китай используют вакцины от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. За ситуацией следит Агентство национальной безопасности США.

Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки назвала это неприемлемым поведением.

"Мы видим попытки Китая и России использовать вакцины для продвижения в плане дипломатии. Президент США Джо Байден обсуждает вопрос вакцин со многими лидерами, президент намерен вернуть США центральное место на мировой арене", - сказала она.

Псаки пообещала проконсультироваться по данной теме с Советом национальной безопасности при Белом доме.

"Думаю, такие страны, как Россия и Китай, используют помощь, чтобы другие государства вели себя, как они. Это неприемлемое поведение, будь то в области прав человека или свободы СМИ. Мы не станем с этим мириться. США возобновили членство во Всемирной организации здравоохранения. Это важно и обезопасит людей", - отметила Псаки.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что государство не собирается закупать и использовать российскую вакцину от коронавируса. Правительство считает ее распространение еще одной формой гибридного оружия.

Также сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц готов привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". В случае если ее одобрят в Европе.

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