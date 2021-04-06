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У Байдена исключили возможность введения COVID-паспорта в США

Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация американского президента Джо Байдена не планирует вводить паспорт COVID-вакцинации в Соединенных Штатах Америки. В Белом доме также исключили введение любых федеральных COVID-паспортов.

Об этом шла речь на брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Не будет ни федеральной базы данных по вакцинации, ни федерального мандата, который потребует, чтобы каждый получил единственное свидетельство о вакцинации от коронавируса", - сказала она.

В конце марта президент США Джо Байден поставил новую цель вакцинации от коронавируса. Байден хочет, чтобы за первые 100 дней президентства в США укололи 200 млн доз вакцины от коронавируса.

В минувшие выходные в США поставили рекорд по количеству сделанных прививок за сутки. В субботу в США вакцинировали от коронавируса более 4 млн американцев.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения не поддерживают введение COVID-паспортов для путешествий между странами. В ВОЗ считают, что такой документ будет элементом дискриминации людей.

Добавим, сегодня COVID-паспорта ввели в Дании. Их можно использовать, в частности, для посещения кафе и парикмахерских.

Кроме того, в июне паспорта вакцинации хотят ввести в Евросоюзе.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипаспортвакцинацияКоронавирусВакцина от коронавируса
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