У Байдена готовят санкции за отравление Навального, - СМИ

Администрация США может ввести новые санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Америка будет координировать развертывание санкций с европейскими союзниками.

Об этом сообщает Politico .

Администрация бывшего президента Дональда Трампа подготовила пакет санкций в ответ на отравление Навального, но Байден хочет его обновить.

"Достаточно сказать, что мы не будем сидеть сложа руки перед лицом этих нарушений прав человека", - рассказал высокопоставленный чиновник.

Новые санкции станут первым шагом новой администрации США в привлечении России к ответственности за нарушения прав человека.