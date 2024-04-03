Байден жорстко розкритикував Ізраїль за вбивство місіонерів у Секторі Газа

Президент зазначив, що конфлікт у Газі є одним з найгірших за останній час через кількість жертв співробітників гуманітарних місій.

"Це головна причина, чому розподіл гуманітарної допомоги в Газі був таким складним - тому що Ізраїль не зробив достатньо для захисту гуманітарних працівників, які відчайдушно намагаються доставити необхідну допомогу цивільному населенню", - йдеться у заяві Байдена.

Глава Білого дому також підкреслив, що "інциденти, подібні до вчорашнього, просто не повинні відбуватися".

"Я буду продовжувати тиснути на Ізраїль, щоб він робив більше для сприяння наданню гуманітарної допомоги цивільним жителям регіону. І ми наполегливо домагаємося негайного припинення вогню в рамках угоди про звільнення заручників. Моя команда в Каїрі зараз працює над цим", - додав глава Білого дому.