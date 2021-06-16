Байден о заявлении, что Путин убийца: больше не буду этот вопрос поднимать

Байден отметил, что пообещал Путину больше не поднимать этот вопрос.

"Он доволен (моим объяснением - ред.)... Я сказал, что больше не буду этот вопрос поднимать", - добавил он.

После своей инаугурации Байден дал интервью телеканалу ABC News, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей. "Ммм, да", - сказал он журналисту телеканала.

В ответ на это российский президент ответил известной поговоркой: "кто обзывается, тот сам так называется". Путин также пожелал Байдену "быть здоровым".