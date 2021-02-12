Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении COVID-вакцины в США

Байден подчеркивает, что власти договорились получить к концу лета еще 200 млн доз вакцины и общего числа доз должно хватить, чтобы охватить 300 млн человек. Но он отмечает, что сделать так, чтобы препарат получили все люди, по-прежнему будет сложно.

"Одно дело - иметь вакцину, другое - иметь тех, кто будет делать вакцину", - сказал Байден.



Он также обвинил бывшего президента Дональда Трампа в том, что он недостаточно сделал для планирования процесса вакцинации.



"В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник - я буду предельно откровенен - не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задаче вакцинации сотен миллионов американцев", - добавил Байден.