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Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении COVID-вакцины в США

Новина українською → США, Пятница 12 февраля 2021 06:50
Байден заявил о "гигантских" проблемах в распространении COVID-вакцины в США Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден заявил, что власти сталкиваются "гигантскими" логистическими проблемами, чтобы обеспечить каждого американца вакциной от коронавируса. Он обвинил в этом, в частности, экс-президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The New York Times.

Байден подчеркивает, что власти договорились получить к концу лета еще 200 млн доз вакцины и общего числа доз должно хватить, чтобы охватить 300 млн человек. Но он отмечает, что сделать так, чтобы препарат получили все люди, по-прежнему будет сложно.

"Одно дело - иметь вакцину, другое - иметь тех, кто будет делать вакцину", - сказал Байден.

Он также обвинил бывшего президента Дональда Трампа в том, что он недостаточно сделал для планирования процесса вакцинации.

"В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник - я буду предельно откровенен - не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задаче вакцинации сотен миллионов американцев", - добавил Байден.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки масок для всех жителей страны. В целях усиления защиты населения от коронавируса.

Также фармацевтическая компания AstraZeneca подписала договор с немецкой компанией Biologika. Согласно соглашению, AstraZeneca увеличить производство COVID-вакцины в Европе и обеспечить долгосрочные возможности поставок препаратов.

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