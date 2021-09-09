Байден запретит госслужащим отказываться от вакцинации, - CNN

Президент США Джо Байден запретит госслужащим не вакцинироваться от коронавируса при условии регулярной сдачи тестов на заражение инфекцией. Американский лидер сегодня объявит о новых мерах продвижения прививочной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CNN .

По данным ее источников, Байден в четверг, 9 сентября, подпишет указ о новых мерах продвижения вакцинации против коронавируса среди федеральных госслужащих. Они будут обязаны сделать прививку и не смогут отказаться под предлогом регулярного тестирования на заражение инфекцией.

Аналогичные требования планируется применить к сотрудникам частных компаний, которые на контрактной основе предоставляют услуги федеральному правительству.