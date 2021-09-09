UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден запретит госслужащим отказываться от вакцинации, - CNN

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден запретит госслужащим не вакцинироваться от коронавируса при условии регулярной сдачи тестов на заражение инфекцией. Американский лидер сегодня объявит о новых мерах продвижения прививочной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CNN.

По данным ее источников, Байден в четверг, 9 сентября, подпишет указ о новых мерах продвижения вакцинации против коронавируса среди федеральных госслужащих. Они будут обязаны сделать прививку и не смогут отказаться под предлогом регулярного тестирования на заражение инфекцией.

Аналогичные требования планируется применить к сотрудникам частных компаний, которые на контрактной основе предоставляют услуги федеральному правительству.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала новую стратегию борьбы с коронавирусом в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКоронавирус