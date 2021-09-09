ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден запретит госслужащим отказываться от вакцинации, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 09 сентября 2021 18:12
Байден запретит госслужащим отказываться от вакцинации, - CNN Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден запретит госслужащим не вакцинироваться от коронавируса при условии регулярной сдачи тестов на заражение инфекцией. Американский лидер сегодня объявит о новых мерах продвижения прививочной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CNN.

По данным ее источников, Байден в четверг, 9 сентября, подпишет указ о новых мерах продвижения вакцинации против коронавируса среди федеральных госслужащих. Они будут обязаны сделать прививку и не смогут отказаться под предлогом регулярного тестирования на заражение инфекцией.

Аналогичные требования планируется применить к сотрудникам частных компаний, которые на контрактной основе предоставляют услуги федеральному правительству.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала новую стратегию борьбы с коронавирусом в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Коронавирус
NEWS
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине