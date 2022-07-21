Байден заболел коронавирусом

Байден дважды ревакцинирован и пока испытывает очень легкие симптомы. После того, как пришел положительный тест, он изолировался в Белом доме.

Президент продолжит работать онлайн и примет участие в запланированных мероприятиях через Zoom.

"Он начал принимать Паксловид. В соответствии с рекомендациями CDC, он будет изолирован в Белом доме и продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности", - говорится в сообщении.

Последний предыдущий тест президента на COVID был сделан во вторник, тогда у него был отрицательный результат.