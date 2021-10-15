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Байден встретится с Папой Франциском: обсудят COVID-19 и климат

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден планирует встречу с Папой Римским Франциском во время визита в Ватикан в конце этого месяца. Встреча состоится в рамках поездок по Италии и Великобритании для обсуждения вопросов мировой экономики и изменения климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

ервая леди США Джилл Байден присоединится к мужу на его встрече с Папой.

католической церкви. Ранее Байден

Напомним, что Папа Франциск и ранее говорил о важности борьбы с изменениями климата. Он поддержал молодых активистов в этом вопросе, которые предлагали свои идеи правительствам.

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Джозеф БайденПапа римскийКоронавирусИзменение климата