Байден встретится с Папой Франциском: обсудят COVID-19 и климат

Президент США Джо Байден планирует встречу с Папой Римским Франциском во время визита в Ватикан в конце этого месяца. Встреча состоится в рамках поездок по Италии и Великобритании для обсуждения вопросов мировой экономики и изменения климата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
ервая леди США Джилл Байден присоединится к мужу на его встрече с Папой.
католической церкви. Ранее Байден
Напомним, что Папа Франциск и ранее говорил о важности борьбы с изменениями климата. Он поддержал молодых активистов в этом вопросе, которые предлагали свои идеи правительствам.