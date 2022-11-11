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Байден сумнівається в міцному союзі Китаю та Росії, однак Пекін це заперечує

Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент США Джо Байдена під час вчорашнього брифінгу заявив, що Китай ймовірно не розглядає відносини з Росією, як альянс. Однак, Пекін це заперечує.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Байден сумнівається в міцному союзі Китаю та Росії

Під час брифінгу президент США заявив, що планує обговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном відносини Китаю та Росії.

"Ні, я не вважаю, що Китай має велику повагу до Росії. Не вважаю, що вони розглядають це як конкретний альянс. Якщо вже на те пішло, то вони намагаються дещо дистанціюватися від РФ", - сказав він.

Відповідь МЗС Китаю

За словами спікера МЗС КНР Чжао Ліцзянь, відносини між Китаєм та Росією "міцні як скеля", а їх довгостроковий та взаємний розвиток "заснований на взаємній довірі високого рівня та сильній динаміці".

"Китай готовий працювати з Росією, щоб сприяти сталому розвитку відносин у правильному напрямку", - резюмував спікер.

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КитайСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденРосійська Федерація