Байден сумнівається в міцному союзі Китаю та Росії, однак Пекін це заперечує

Байден сумнівається в міцному союзі Китаю та Росії

Під час брифінгу президент США заявив, що планує обговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном відносини Китаю та Росії.

"Ні, я не вважаю, що Китай має велику повагу до Росії. Не вважаю, що вони розглядають це як конкретний альянс. Якщо вже на те пішло, то вони намагаються дещо дистанціюватися від РФ", - сказав він.

Відповідь МЗС Китаю

За словами спікера МЗС КНР Чжао Ліцзянь, відносини між Китаєм та Росією "міцні як скеля", а їх довгостроковий та взаємний розвиток "заснований на взаємній довірі високого рівня та сильній динаміці".

"Китай готовий працювати з Росією, щоб сприяти сталому розвитку відносин у правильному напрямку", - резюмував спікер.