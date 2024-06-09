Байден: США не допустять, щоб Путін загрожував Європі

Нагадаємо, 7 червня у Франції президент Володимир Зеленський провів переговори з Байденом.

Президент України у виступі перед Національними зборами Франції заявив, що наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща чи Балкани.

Президент США вибачився перед президентом України за багатомісячну затримку у постачанні військової допомоги для України.

За словами радника Білого дому Джона Кірбі, Зеленський під час зустрічі з Байденом поділився "дуже відвертою оцінкою" поточної ситуації у війні Росії проти України.

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Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.