Байден: США не допустять, щоб Путін загрожував Європі

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися на Україні, і вся Європа може бути під загрозою, але "Сполучені Штати не допустять цього".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Ви знаєте, що Путін не збирається зупинятися на Україні. Вся Європа буде під загрозою. Сполучені Штати не допустять цього... ми не підемо", – сказав Байден.

Макрон подякував Байдену за те, що США відіграють "важливу роль" у допомозі Україні.

У заявах для преси після приватної зустрічі Байден і президент Франції Еммануель Макрон спрогнозували політичну солідарність щодо війни в Україні.

Нагадаємо, 7 червня у Франції президент Володимир Зеленський провів переговори з Байденом.

Президент України у виступі перед Національними зборами Франції заявив, що наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща чи Балкани.

Президент США вибачився перед президентом України за багатомісячну затримку у постачанні військової допомоги для України.

За словами радника Білого дому Джона Кірбі, Зеленський під час зустрічі з Байденом поділився "дуже відвертою оцінкою" поточної ситуації у війні Росії проти України.

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