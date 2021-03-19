Байден не сожалеет о том, что назвал Путина убийцей, - Белый дом

По ее словам, посол США в России остается в Москве, несмотря на временный отзыв российского посла.

"Мы продолжаем поддерживать отношения, и он, как и наша команда на местах, взаимодействует с россиянами. Мы по-прежнему считаем, что дипломатия всегда должна быть первым шагом и должна быть нашей целью, поскольку мы поддерживаем все отношения, даже с нашими противниками. И мы надеемся, что так будет и дальше", - отметила Псаки.

Ей также задали прямой вопрос, сожалеет ли Байден о том, что назвал Путина убийцей.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - добавила она.