Байден не сожалеет о том, что назвал Путина убийцей, - Белый дом

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей и не сожалеет об этом. При этом Вашингтон намерен сохранить отношения с Москвой.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, посол США в России остается в Москве, несмотря на временный отзыв российского посла.
"Мы продолжаем поддерживать отношения, и он, как и наша команда на местах, взаимодействует с россиянами. Мы по-прежнему считаем, что дипломатия всегда должна быть первым шагом и должна быть нашей целью, поскольку мы поддерживаем все отношения, даже с нашими противниками. И мы надеемся, что так будет и дальше", - отметила Псаки.
Ей также задали прямой вопрос, сожалеет ли Байден о том, что назвал Путина убийцей.
"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - добавила она.
Напомним, на этой неделе Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.
Путин, в свою очередь, пожелал ему здоровья.
"Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало... Кто обзывается, тот так и сам называется", - отметил он и предложил провести дебаты с Байденом в онлайне.
Американский лидер пока отказывается комментировать возможность разговора с Путиным.