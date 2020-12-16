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Байден не собирается делать прививку от коронавируса в числе первых

Автор: Роман Тверденко

Избранный президент США Джозеф Байден не собирается вакцинироваться от коронавируса в числе первых. Сначала должны привиться люди из группы риска.

Об этом сообщает Yahoo.

Он отметил, что хочет показать американцам, что вакцинация от коронавируса безопасная и потому свои дозы он получит на камеру.

"Я не буду лезть впереди очереди, но хочу убедиться, что мы покажем американцам, что это безопасно. Когда я буду прививаться, то сделаю это публично, чтобы все увидели, как я это делаю", - сказал Байден.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Аляска госпитализировали медицинского работника после вакцинации от коронавируса. У него появилась сильная аллергическая реакция.

Напомним, 14 декабря в Соединенных Штатах началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой привили медсестру из Нью-Йорка.

Также известно, что вакцина от коронавируса может не достаться бедным странам до 2024 года. Это может случиться в случае провала механизма COVAX от Всемирной организации здравоохранения.

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