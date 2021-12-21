Байден сдал отрицательный тест на коронавирус после контакта с заболевшим COVID-19

"Поскольку руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний не требует, чтобы полностью вакцинированные люди помещались на карантин после контакта с зараженными, президент продолжит придерживаться своего ежедневного графика", - заявила Псаки.

Ранее коронавирус был диагностирован у одного из сотрудников Белого дома, который провел вместе с Байденом определенное время в самолете. Он был полностью вакцинирован и сделал также бустерную прививку.

Псаки отметила, что до полета с Байденом сотрудник Белого дома сдал отрицательный тест на коронавирус, но в воскресенье, 19 декабря, у него появились признаки заболевания.

Джо Байден также полностью вакцинирован от коронавируса и сделал бустерный, третий укол.