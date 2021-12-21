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Байден сдал отрицательный тест на коронавирус после контакта с заболевшим COVID-19

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США, Вторник 21 декабря 2021 07:10
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус после контакта с заболевшим COVID-19 Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Анна Полисученко

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что глава Белого дома Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Сдать тест пришлось после обнаружения COVID-19 у одного из сотрудников администрации, контактировавших с Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Поскольку руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний не требует, чтобы полностью вакцинированные люди помещались на карантин после контакта с зараженными, президент продолжит придерживаться своего ежедневного графика", - заявила Псаки.

Ранее коронавирус был диагностирован у одного из сотрудников Белого дома, который провел вместе с Байденом определенное время в самолете. Он был полностью вакцинирован и сделал также бустерную прививку.

Псаки отметила, что до полета с Байденом сотрудник Белого дома сдал отрицательный тест на коронавирус, но в воскресенье, 19 декабря, у него появились признаки заболевания.

Джо Байден также полностью вакцинирован от коронавируса и сделал бустерный, третий укол.

Ранее мы писали, что Байден готовится выступить с обращением к нации из-за штамма "Омикрон".

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