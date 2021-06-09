Байден не считает вопрос российской кибератаки исчерпанным и обсудит его с Путиным

Американская администрация не считает, что тема хакерской атаки на компанию SolarWinds утратила актуальность. Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить ее со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Этот вопрос все еще актуален. Тема кибератак, проводимых при поддержке властей иностранных государств, будет обсуждаться на переговорах", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, считают ли США инцидент с Solar Winds исчерпанным.

Также Салливан напомнил, что Байден планирует обсудить с Путиным и тему борьбы против самостоятельно действующих хакеров, использующих программы-вымогатели.

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

В Вашингтоне также заявляли, что США готовят более агрессивный ответ России за кибератаки. В то же время Белый дом официально не заявлял о причастности российского правительства к последним кибератакам.

Кроме того, в американском Госдепе предупреждали Россию об ответе в случае "агрессивных или безрассудных" действий перед саммитом Байдена и Путина.

Добавим, больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".