Байден и Путин устроят переговоры на следующей неделе: будут говорить об Украине

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут видеопереговоры, чтоб обсудить ситуацию с Украиной. Видеозвонок обоих президентов запланирован на следующую неделю, на 7 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Американский источник сообщил изданию, что Байден хочет обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной. Также Байдена интересуют вопросы стратегической стабильности, кибернетического и регионального характера.
Напомним, что американская разведка предсказывает наступление российских войск в Украину. Соответствующую информацию опубликовало издание The Washington Post.
Также сообщалось, что наступление России может пройти в три этапа, начиная со следующего года. Появилась карта возможного вторжения, включая Киев.