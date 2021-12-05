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Байден и Путин устроят переговоры на следующей неделе: будут говорить об Украине

Новина українською →
США, Россия, Воскресенье 05 декабря 2021 00:33
Байден и Путин устроят переговоры на следующей неделе: будут говорить об Украине Фото: Джо Байден, президент США; Владимир Путин, президент РФ
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут видеопереговоры, чтоб обсудить ситуацию с Украиной. Видеозвонок обоих президентов запланирован на следующую неделю, на 7 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский источник сообщил изданию, что Байден хочет обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной. Также Байдена интересуют вопросы стратегической стабильности, кибернетического и регионального характера.

В Кремле подтвердили, что переговоры Байдена и Путина запланированн на вторник. Там добавили, что оба президента обсудят двусторонние связи и выполнение договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве.

"Беседа действительно состоится во вторник... Двусторонние отношения, конечно, Украина и реализация договоренностей, достигнутых в Женеве, являются основными (пунктами) повестки дня", - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что американская разведка предсказывает наступление российских войск в Украину. Соответствующую информацию опубликовало издание The Washington Post.

Также сообщалось, что наступление России может пройти в три этапа, начиная со следующего года. Появилась карта возможного вторжения, включая Киев.

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