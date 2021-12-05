Байден и Путин устроят переговоры на следующей неделе: будут говорить об Украине

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут видеопереговоры , чтоб обсудить ситуацию с Украиной. Видеозвонок обоих президентов запланирован на следующую неделю, на 7 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Американский источник сообщил изданию, что Байден хочет обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной. Также Байдена интересуют вопросы стратегической стабильности, кибернетического и регионального характера.

В Кремле подтвердили, что переговоры Байдена и Путина запланированн на вторник. Там добавили, что оба президента обсудят двусторонние связи и выполнение договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве.