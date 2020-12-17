Байден публично сделает прививку от коронавируса на следующей неделе, - CNN

Фото: Джо Байден (flickr)

Избранный президент США Джо Байден публично сделает прививку от коронавируса, вероятно, на следующей неделе. По словам помощников Байдена, задержка вакцинации происходит из-за логистических проблем.

Об этом сообщает CNN.

Источники издания сообщают, что скорее всего, Байден будет вакцинирован в начале следующей недели.

"Я не хочу опережать время, но хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американцам, что это безопасно. Когда я это сделаю, то сделаю это публично, чтобы вы могли стать свидетелями этого", - заявил Байден.

Перед этим Джозеф Байден заявил, что не собирается вакцинироваться от коронавируса в числе первых.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аляска госпитализировали медицинского работника после вакцинации от коронавируса. У него появилась сильная аллергическая реакция.

Напомним, 14 декабря в Соединенных Штатах началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой привили медсестру из Нью-Йорка.