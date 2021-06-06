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Байден просит Конгресс выделить на борьбу с ВИЧ почти на 300 млн долларов больше

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден призвал Конгресс увеличить финансирование борьбы с ВИЧ-инфекцией. Он просит выделить 670 млн долларов.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на заявление Белого дома по случаю 40-й годовщины выявления первых случаев ВИЧ в США.

Байден обратился к Конгрессу по поводу выделения 670 миллионов долларов, что на 267 миллионов больше, чем раньше.

“Ради чествования всех, кого мы потеряли, и тех, кто живет с вирусом - а также самоотверженных опекунов, активистов и любящих людей, которые помогают нести бремя этого кризиса, - мы должны заново посвятить себя уменьшению ВИЧ-инфекций и смертей, связанных со СПИДом”, - сказал Байден.

Напомним, Украине выделили более 135 млн долларов от Глобального фонда для борьбы со Спидом, туберкулезом и малярией. За эти деньги запланирован ряд важных закупок.

Напомним, в марте 2020 года в Великобритании зафиксировали второй в мире случай лечение от вируса иммунодефицита (ВОЛ).

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