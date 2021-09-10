UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден продлил в США режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы терактов

Автор: Анна Полисученко

В США продлят режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы терактов. Это заявил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление президента Соединенных Штатов спикеру Палаты представителей и председателю Сената.

"Террористическая угроза, которая привела к объявлению 14 сентября 2001 года чрезвычайной ситуации в стране, продолжается. По этой причине я решил, что после 14 сентября 2021 года необходимо продлить действие чрезвычайной ситуации национального масштаба в отношении террористической угрозы", - сообщил Байден.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден