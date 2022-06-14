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Байден продлил санкции против Беларуси

Президент США Джо Байден (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден продлил санкции против Беларуси на год. Обширные экономические ограничения были введены в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В качестве причин для введения санкций в Белом доме называют незаконную и репрессивную деятельность властей в Беларуси, связанную с фальсификацией президентских выборов, а также ликвидацию политической оппозиции. Кроме того, правительству страны инкриминируют создание угрозы международным гражданским авиаперевозкам.

Напомним, РБК-Украина писало, что Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы рядом с границей с Украиной.

Также страна начала проводить военные тренировки для перехода на военное время.

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