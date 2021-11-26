Байден призвал отказаться от интеллектуальной собственности на COVID-вакцины
Президент США Джо Байден призвал страны, где производят вакцины от коронавируса, отказаться от интеллектуальной собственности на них. Американский лидер отметил важность производства препаратов во всем мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.
"Призываю страны, которые соберутся на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торговой организации, чтобы ответить на вызов США по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID", - сказал Байден.
По его словам, необходимо, чтобы вакцины от коронавируса производились во всем мире. Байден напомнил, что с такой инициативой он выступал в апреле текущего года.
"Эта новость сегодня (о новом штамме коронавируса - ред.) подтверждает важность быстрого продвижения вперед", - добавил американский лидер.
Напомним, ранее глава Pfizer Альберт Бурла назвал не очень хорошей идеей отказ от интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса.
Отметим, в мае США поддержали отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19.