Байден приветствует намерение G7 предоставить миру миллиард доз COVID-вакцин

По его словам, подобное обязательство составляет основу всеобъемлющего комплекса действий G7+, направленных на остановку пандемии в 2022 году.

"План действий G7+, который будет согласован с лидерами в Корнуолле, предусматривает вакцинацию наиболее уязвимых групп населения, обеспечение запасов на случай чрезвычайных ситуаций, содействие восстановлению мировой экономики, а также предотвращение биологических катастроф и реагирование на них международного сообщества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что США возглавят G7+ в глобальной кампании вакцинации против коронавируса, предоставив разным странам через COVAX 500 миллионов доз вакцин, поставки которых начнутся в августе.