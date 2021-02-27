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Байден предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден заявил, что заболеваемость коронавирусом может вырасти из-за появления новых штаммов. По его словам, еще не время расслабляться.

Об этом он заявил в видеобращении, опубликованном в Twitter.

В то же время он отметил, что по мере вакцинации, число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций пошло на спад.

"Но я хочу быть честным. Число случаев может вернуться по мере появления новых штаммов...Cейчас не время расслабляться", - сказал Байден.

По данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано свыше 28,4 млн случаев заражения.

Напомним, эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США рекомендовали одобрить применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Ее можно использовать людьми старше 18 лет.

РБК-Украина писало, что Администрация президента США Джо Байдена разошлет по стране более 25 миллионов защитных масок. Они предназначены для американцев с низким уровнем дохода.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКоронавирус
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