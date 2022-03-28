Байден предложит Конгрессу рекордный военный бюджет и налог на миллиардеров, - Reuters

Бюджетное предложение Байдена на финансовый год, начинающийся 1 октября, излагает приоритеты его администрации, но это всего лишь список пожеланий, поскольку законодатели на Капитолийском холме принимают окончательные решения по бюджетным вопросам.

Документ продемонстрирует намерения Байдена, когда он пытается остановить вторжение России в Украину и готовится к промежуточным выборам 8 ноября, на которых его Демократическая партия может потерять контроль над Конгрессом.

"Президентский бюджет будет отражать три важные ценности: финансовую ответственность, безопасность внутри страны и за рубежом, а также стремление построить лучшую Америку", - заявил представитель Белого дома.

Байден воспользуется возможностью, чтобы впервые выразить свою поддержку новому налогу, обязывающему миллиардеров платить не менее 20% своего дохода в виде налогов, в том числе с доходов от инвестиций, которые не были проданы.

Белый дом заявляет, что налог будет применяться к 0,01% американских домохозяйств, богатство которых превышают 100 млн долларов, и что более половины нового дохода будет поступать от домохозяйств более 1 млрд долларов. Эта мера сократит дефицит государственного бюджета на 360 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

Байден уже давно продвигает идею о том, что налоговая система США слишком много вознаграждает богатых и что богатые должны платить больше за социальные услуги.

В феврале два источника сообщили агентству Reuters, что Министерству обороны будет выделено около 773 млрд долларов, что в сочетании с другими расходами приведет к тому, что общий бюджет национальной безопасности превысит 800 млрд долларов.

Вторжение России на Украину 24 февраля усилило опасения по поводу европейской безопасности, в то время как администрация Байдена продолжает инвестировать в исследования и разработки гиперзвуковых ракет и других современных средств.

Соединенные Штаты не участвуют напрямую против России в войне в Украине, но предоставляют Киеву оружие и обширную помощь. Работая с европейскими союзниками, он также ввел жесткие экономические санкции против России.