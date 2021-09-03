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Байден поручил рассекретить часть документов о теракте 11 сентября

Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, который предписывает пересмотреть секретные документы, связанные с террористическими атаками 11 сентября. Часть документов будет представлена общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

В прошлом месяце около 1800 американцев, пострадавших от террористических атак, включая членов семей жертв, сотрудников служб быстрого реагирования и выживших, попросили Байдена не приходить на мероприятия, посвященные 20-й годовщине терактов, пока он не рассекретит документы, которые могут показать связи правительства Саудовской Аравии с террористами.

'Когда я баллотировался в президенты, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических атаках на Америку 11 сентября 2001 года. По мере приближения 20-й годовщины этого трагического дня я выполняю это обязательство", - заявил Байден.

В частности, американский президент поручил Министерству юстиции и другим соответствующим ведомствам провести обзор рассекречивания документов, связанных с расследованиями Федерального бюро расследований 11 сентября. Генеральный прокурор должен рассекретить документы в течение шести месяцев.

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Джозеф БайденТеракт