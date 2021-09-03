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Байден пообещал ответ на запрет абортов в Тахасе: Это посягательство на права женщин

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден осудил решение Верховного суда на аборты в Техасе, назвав его "посягательством на конституционные права женщин". Он пообещал дать "общегосударственный ответ", который защитит права женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам Байдена, он дал указание Управлению юрисконсульта Белого дома и его Совету по гендерной политике привлечь Департамент здравоохранения и социальных служб, Департамент юстиции в этом вопросе. Перечисленные ведомства должны будут оценить правовые инструменты, чтобы оградить женщин и поставщиков медицинских услуг от воздействия "причудливой схемы Техаса по передаче правоприменительной практики частным лицам".

Как известно, в США Верховный суд решил оставить в силе закон Техаса об абортах. Он предполагает запрет на проведение абортов после 6 недели беременности.

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ТехасДжозеф Байден