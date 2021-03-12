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Байден пообещал американцам день независимости от COVID-19

Новина українською → Вашингтон, Пятница 12 марта 2021 05:59
Байден пообещал американцам день независимости от COVID-19 Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден пообещал американцам, что 4 июля они будут праздновать не только День независимости США, но и день независимости от коронавируса. Об этом он заявил, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам.

Запись доступна в Twitter-аккаунте Белого дома.

Таким образом он призвал граждан вакцинироваться и продолжать носить маски.

По словам главы государства, необходимо внести свой вклад в борьбу с коронавирусом - в этом случае велика вероятность того, что к началу июля небольшие группы смогут собраться вместе после "долгого тяжелого года".

"Скажу правду, провести 4 июля с любимыми - это цель, но многое может измениться", - добавил Байден.

Президент США в своем обращении к нации также объявил, что все взрослое население страны в возрасте от 18 лет и старше к 1 мая должно иметь возможность пройти вакцинацию от коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано свыше 28,4 млн случаев заражения.

Напомним, эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США одобрили применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Ее можно использовать людьми старше 18 лет.

РБК-Украина писало, что Администрация президента США Джо Байдена разошлет по стране более 25 миллионов защитных масок. Они предназначены для американцев с низким уровнем дохода.

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