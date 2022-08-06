Байден получил отрицательный тест на COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

В письме лечащего врача говорится о том, что у Байдена хорошее самочувствие. С учетом так называемого "рикошета", когда у него выявили коронавирус после отрицательного теста, ему ежедневно делают тесты на антиген. Сегодня был получен отрицательный результат.

"Из соображений осторожности президент продолжит свои строгие меры изоляции в ожидании второго отрицательного теста", - отметил он.