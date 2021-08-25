Байден получил отчет о происхождении коронавируса: что известно

Один из источников газеты отметил, что разведслужбы подходят для того, чтобы собирать данные о многих иностранных субъектах, но не обязательно имеют ресурсы, чтобы справиться с поставленной задачей научного толка.

Источники Washington Post сообщают, что отчет разведки США об истоках коронавируса оказался недоказательным.

Оба источника отметили, что в ближайшие дни службы рассекретят фрагменты отчета для последующей публикации.

Ранее сообщалось, что два разведывательных ведомства США склоняются к двум теориям происхождения коронавируса: