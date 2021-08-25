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Байден получил отчет о происхождении коронавируса: что известно

Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден получил отчет разведывательных служб страны о возможном происхождении коронавируса. Документ не содержит убедительных доказательств той или иной теории.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post.

Один из источников газеты отметил, что разведслужбы подходят для того, чтобы собирать данные о многих иностранных субъектах, но не обязательно имеют ресурсы, чтобы справиться с поставленной задачей научного толка.

Источники Washington Post сообщают, что отчет разведки США об истоках коронавируса оказался недоказательным.

Оба источника отметили, что в ближайшие дни службы рассекретят фрагменты отчета для последующей публикации.

Ранее сообщалось, что два разведывательных ведомства США склоняются к двум теориям происхождения коронавируса:

  • вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии,
  • вирус естественным образом перешел к людям от животных.

Напомним, Белый дом анонсировал доклад о происхождении коронавируса.

В августе Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19.

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Джозеф БайденКоронавирус