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Байден в Польщі не говоритиме про дипломатичне завершення війни в Україні, - Салліван

Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не говоритиме про дипломатичне припинення війни в Україні під час своєї промови у Польщі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Як пояснив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, під час промови Байден торкнеться бачення миру в Україні, в якому він підтримає принципи суверенітету, територіальної цілісності, демократії й незалежності.

"Він не збирається в якихось деталях викладати бачення дипломатичного закінчення війни не тому, що ми не віримо, що війна має закінчитися на справедливих умовах, а тому, що він неодноразово говорив: нічого про Україну без України, і США не збираються диктувати умови", - додав Салліван.

Водночас Байден не представлятиме жодного плану або дорожньої карти з питань дипломатії.

"Ми маємо не просто продовжувати підтримувати Україну, але й спробувати побудувати стійкий порядок, у якому цінності, які ми намагаємося захищати, зрештою підтримуються", - зазначив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що після візиту до Києва американський президент Джо Байден приїхав до Польщі. Там він вже зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою.

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