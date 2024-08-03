Байден погрожував Нетаньяху припинити допомогу США, - Axios

За словами двох американських чиновників, у четвер Байден під час "жорсткої" телефонної розмови зажадав, щоб Нетаньяху припинив ескалацію напруженості в регіоні і негайно розпочав угоду про звільнення заручників у Газі та припинення вогню.

Видання зазначає, що президент США та його найближчі помічники глибоко розчаровані наслідками вбивств, скоєних Ізраїлем у Бейруті та Тегерані, які відбулися через тиждень після першого візиту Нетаньяху до Білого дому за чотири роки.

Офіційні особи США не оплакують загибель ні головного військового командира "Хезболли" Фуада Шукра, причетного до вбивства 241 морського піхотинця США в Бейруті в 1983 році, ні політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, який святкував бійню 7 жовтня.

Однак вони вважають, що Нетаньяху тримав Байдена у невіданні стосовно своїх планів щодо вбивств, хоча минулого тижня у нього склалося враження, що він уважно поставився до прохання президента зосередитися на досягненні угоди щодо Гази.

Як пише Axios, адміністрація Байдена поставила угоду про заручників та припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС у центр усієї своєї повоєнної стратегії на Близькому Сході. Президент США особисто бере участь у зусиллях щодо досягнення угоди і вважає це ключовим елементом своєї спадщини на останні шість місяців перебування при владі, що залишилися.

Офіційні особи США повідомили, що в четвер Байден зателефонував Нетаньяху, щоб обговорити спільні військові приготування США та Ізраїлю до дій Ірану і "Хезболли". Також президент дав зрозуміти, що незадоволений напрямком, обраним прем'єр-міністром Ізраїлю минулого тижня.

За словами одного з американських чиновників, Байден поскаржився Нетаньяху на те, що минулого тижня вони говорили в Білому домі про укладання угоди про заручників, але натомість Нетаньяху скоїв вбивство в Тегерані.

Потім президент США повідомив ізраїльському прем'єру, що країна допоможе Ізраїлю відбити іранську атаку, але після цього Байден не очікує подальшої ескалації з боку Ізраїлю та негайного руху до угоди про звільнення заручників.

Також Байден попередив Нетаньяху, що у разі повторної ескалації конфлікту йому не слід розраховувати на допомогу США.

Як стверджує Axios, у Білому домі від коментарів відмовилися.

Також видання додало, що під час особистої зустрічі Байдена та Нетаньяху в Овальному кабінеті минулого четверга, президент США підвищив голос і сказав прем'єр-міністру Ізраїлю, що йому необхідно якнайшвидше досягти угоди щодо Гази.