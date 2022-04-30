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Байден отреагировал на гибель американского морпеха в Украине

Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден в пятницу выразил тревогу в связи с новостью о том, что американец Вилли Джозеф Кансел был убит в ходе войны России против Украины на стороне украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это очень грустно. Он оставил маленького ребенка", — сказал Байден журналистам в Белом доме во время встречи.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее в пятницу выразила соболезнования семье Кансела и заявила, что правительство США официально не подтвердило его смерть, предостерегая американцев от поездок в Украину по любой причине.

Кансел был убит в понедельник, сражаясь на стороне украинских сил. Об этом журналистам сообщили члены семьи Кансела. 22-летний Джозеф Кансел, бывший морской пехотинец США, по словам его матери, добровольцем отправился воевать в Украину против Российской Федерации.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Джозеф Байден