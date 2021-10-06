Байден обсудит с лидерами американских корпораций угрозу дефолта по госдолгу США

По данным его источников, Байден встретится с ведущими банковскими и финансовыми лидерами страны в Белом доме в среду. На встрече также будет присутствовать министр финансов США Джанет Йеллен.

В ходе встречи американский лидер намерен подчеркнуть, что любая задержка с повышением потолка госдолга увеличивает риск дефолта. Глава Минфина США отметила, что у Конгресса осталось меньше двух недель для принятия решения по этому вопросу.

Ожидается, что во встрече примут участие главы таких финансовых корпораций и банков, как Citigroup, Bank of America, JPMorgan, Nasdaq, Deloitte, Intel и других.

Собеседник издания уточнил, что одна из целей встречи Байдена с ведущими финансистами страны - оказание давления на республиканцев, блокирующих в Конгрессе законопроект о повышении лимита государственного долга.