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Байден обсудит с лидерами американских корпораций угрозу дефолта по госдолгу США

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Вашингтон, Среда 06 октября 2021 19:18
Байден обсудит с лидерами американских корпораций угрозу дефолта по госдолгу США Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден встретится с представителями крупных американских финансовых корпораций и банков, чтобы обсудить риск дефолта по госдолгу страны. Глава государства планирует таким образом усилить давление на республиканцев в повышении уровня государственного долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным его источников, Байден встретится с ведущими банковскими и финансовыми лидерами страны в Белом доме в среду. На встрече также будет присутствовать министр финансов США Джанет Йеллен.

В ходе встречи американский лидер намерен подчеркнуть, что любая задержка с повышением потолка госдолга увеличивает риск дефолта. Глава Минфина США отметила, что у Конгресса осталось меньше двух недель для принятия решения по этому вопросу.

Ожидается, что во встрече примут участие главы таких финансовых корпораций и банков, как Citigroup, Bank of America, JPMorgan, Nasdaq, Deloitte, Intel и других.

Собеседник издания уточнил, что одна из целей встречи Байдена с ведущими финансистами страны - оказание давления на республиканцев, блокирующих в Конгрессе законопроект о повышении лимита государственного долга.

Напомним, ранее Конгресс США поддержал временный бюджет для избежания "шатдауна". Документ передан Байдену на подпись.

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