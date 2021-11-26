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Байден о новом COVID-штамме: пандемия не закончится, пока мир не вакцинируется

Автор: Сергей Пышкин

Президент США Джо Байден прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке. Призвал мир как можно быстрее вакцинироваться от заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден обратился к гражданам США с призывом в ближайшее время завершить полный курс вакцинации и привиться бустером тем, у кого есть возможность.

"Это касается как детей, так и взрослых. Америка лидирует в мире по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет и вакцинирует подростков уже много месяцев, но нам нужно больше американцев во всех возрастных группах, чтобы получить эту жизненно важную защиту", - заявил Байден.

Также президент США обратился и к мировому сообществу. По его словам пандемия коронавируса не завершится до тех пор, пока мир полностью не вакцинируется, а обнаружение нового штамма - подтверждает его слова.

"Наконец, для мирового сообщества: новости об этом новом варианте должны стать яснее, чем когда-либо, почему эта пандемия не закончится, пока мы не проведем глобальную вакцинацию", - заявил Байден.


Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что новый штамм, который обнаружили в Южной Африке получил название "Омикрон".

Тем временем в Бельгии зарегистрировали первый случай заражения вышеупомянутым вариантом COVID.

BioNTech и Pfizer, со своей стороны, начали тестировать вакцину от нового штамма.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиВакцинацияКоронавирус