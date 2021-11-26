Байден о новом COVID-штамме: пандемия не закончится, пока мир не вакцинируется

Байден обратился к гражданам США с призывом в ближайшее время завершить полный курс вакцинации и привиться бустером тем, у кого есть возможность.

"Это касается как детей, так и взрослых. Америка лидирует в мире по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет и вакцинирует подростков уже много месяцев, но нам нужно больше американцев во всех возрастных группах, чтобы получить эту жизненно важную защиту", - заявил Байден.

Также президент США обратился и к мировому сообществу. По его словам пандемия коронавируса не завершится до тех пор, пока мир полностью не вакцинируется, а обнаружение нового штамма - подтверждает его слова.

"Наконец, для мирового сообщества: новости об этом новом варианте должны стать яснее, чем когда-либо, почему эта пандемия не закончится, пока мы не проведем глобальную вакцинацию", - заявил Байден.



