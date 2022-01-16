UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден назвал захват заложников в синагоге Техасе терактом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден назвал захват заложников в синагоге Колливилла (штат Техас, США) актом террора. Американский лидер заявил о необходимости принять меры для прекращения насилия с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это был акт террора", - цитирует агентство заявление Байдена журналистам.

Американский лидер добавил, что обсудил с министром юстиции США Мерриком Гарландом ситуацию. Он также затронул вопрос о мерах, необходимых для предотвращения насилия с использованием огнестрельного оружия.

"Идея проверки биографических данных имеет решающее значение, однако вы не сможете остановить что-то подобное, если кто-то на улице покупает что-то у кого-то", - добавил Байден.

Напомним, захват заложников в синагоге Техаса произошел 16 января. После нескольких часов переговоров с мужчиной, удерживавшего четырех человек, полиция пошла на штурм.

Отметим, в результате штурма преступник, захвативший людей в заложники, был убит, а все заложники освобождены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден