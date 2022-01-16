Байден назвал захват заложников в синагоге Техасе терактом

Президент США Джо Байден назвал захват заложников в синагоге Колливилла (штат Техас, США) актом террора. Американский лидер заявил о необходимости принять меры для прекращения насилия с применением огнестрельного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это был акт террора", - цитирует агентство заявление Байдена журналистам.
Американский лидер добавил, что обсудил с министром юстиции США Мерриком Гарландом ситуацию. Он также затронул вопрос о мерах, необходимых для предотвращения насилия с использованием огнестрельного оружия.
"Идея проверки биографических данных имеет решающее значение, однако вы не сможете остановить что-то подобное, если кто-то на улице покупает что-то у кого-то", - добавил Байден.
Напомним, захват заложников в синагоге Техаса произошел 16 января. После нескольких часов переговоров с мужчиной, удерживавшего четырех человек, полиция пошла на штурм.
Отметим, в результате штурма преступник, захвативший людей в заложники, был убит, а все заложники освобождены.