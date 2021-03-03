Байден назвал сроки накопления вакцин от коронавируса на всех американцев

Президент США Джо Байден заявил, что США получат достаточно вакцин от коронавируса для всего взрослого населения к концу мая. Взрослое население США составляет более 200 млн человек.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме .

Байден надеется, что жизнь в США вернется в прежнее русло с окончанием пандемии примерно через год.

"Наша страна на пути к тому, чтобы у нее было достаточно вакцины для каждого взрослого до конца мая", - сказал Байден, выступая в Белом доме.