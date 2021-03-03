UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден назвал сроки накопления вакцин от коронавируса на всех американцев

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что США получат достаточно вакцин от коронавируса для всего взрослого населения к концу мая. Взрослое население США составляет более 200 млн человек.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

Байден надеется, что жизнь в США вернется в прежнее русло с окончанием пандемии примерно через год.

"Наша страна на пути к тому, чтобы у нее было достаточно вакцины для каждого взрослого до конца мая", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

По данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано свыше 28,4 млн случаев заражения.

Напомним, эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США одобрили применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Ее можно использовать людьми старше 18 лет.

РБК-Украина писало, что Администрация президента США Джо Байдена разошлет по стране более 25 миллионов защитных масок. Они предназначены для американцев с низким уровнем дохода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденВакцина
Читайте также
В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech скончались более 40 человек
Прогноз погоды