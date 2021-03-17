Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в выборы

Сообщается, что Байден пригрозил Путину последствиями на фоне отчета разведки США о том, что российский президент причастен к масштабной кампании по очернению Байдена перед выборами. По его словам, в ходе телефонного разговора он предупредил Путина о последствиях.

"Он заплатит цену. Мы долго разговаривали… я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", - отметил президент США.

На вопрос журналиста Джорджа Стефанопулоса о том, поскольку Байден хорошо знает Путина, думает ли тот, что российский президент является убийцей, он ответил утвердительно.

"Ммм, да", - сказал Байден.

В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать сотрудничество с Путиным в тех сферах, где "совместная работа в наших общих интересах".